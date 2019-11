Amazonie : Bolsonaro accuse DiCaprio de financer les incendies, l'acteur lui réplique

L'accusation est lourde. Vendredi, Jair Bolsonaro a accusé Leonardo DiCaprio de participer au financement de la destruction de la forêt amazonienne. « Ce mec, Leonardo DiCaprio, il est cool, n'est-ce pas ? Il a donné de l'argent pour que l'Amazonie soit brûlée », a affirmé vendredi le chef de l'Etat brésilien, sans apporter la moindre preuve de ce qu'il avançait.Ces déclarations sont liées à la brève détention cette semaine de quatre pompiers volontaires accusés d'avoir provoqué des incendies dans l'Etat amazonien du Para. « C'est le juge même » qui avait ordonné leur incarcération « qui a demandé leur libération », a déclaré tard jeudi Wlandre Leal, l'un des avocats impliqués dans cette affaire, « ils ont déjà recouvré la liberté ».La détention des pompiers volontaires avait été dénoncée comme « abusive » par diverses ONG et, devant l'ampleur de la controverse, le gouverneur de l'Etat du Para avait dessaisi le commissaire en charge de l'enquête. La police avait simplement invoqué des « indices » selon lesquels ils auraient provoqué les incendies, pour en revendre les images au Fonds mondial pour la nature (WWF), qui les aurait ensuite utilisées afin de récolter des fonds à l'étranger, y compris auprès Leonardo DiCaprio.WWF dénonce des « mensonges »« Qu'est-ce que font les ONG ? Quelle est la chose la plus simple à faire ? Mettre le feu à la forêt, prendre des photos, faire des vidéos », a ajouté vendredi Jair Bolsonaro, qui s'en est pris encore plus directement à WWF et à la star américaine. « WWF a fait une campagne contre le Brésil et a contacté DiCaprio. Il a donné 500 000 dollars ».WWF-Brésil a rejeté avec force ces « mensonges ». L'ONG Instituto Aquífero Alter do Chão, dont dépend la brigade, a elle aussi nié les accusations. « Le manque de clarté dans l'enquête, le manque de fondement des allégations [...] sont extrêmement préoccupants du ...