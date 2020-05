Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon vise une "réouverture progressive" de ses centres en France à partir du 19 mai Reuters • 15/05/2020 à 21:19









AMAZON VISE UNE "RÉOUVERTURE PROGRESSIVE" DE SES CENTRES EN FRANCE À PARTIR DU 19 MAI PARIS (Reuters) - Amazon annonce vendredi soir qu'il travaille à la réouverture progressive à partir de mardi prochain de ses centres de distribution en France, fermés depuis quatre semaines sur fond de litige relatif notamment aux conditions de travail en temps de pandémie de coronavirus. "Nous finalisons actuellement des discussions avec les représentants du personnel et les comités sociaux et économiques de l'entreprise de nos sites, et nous espérons pouvoir ré-ouvrir nos centres de distribution français dans les prochains jours", déclare le géant américain du commerce en ligne dans un communiqué. "Nous travaillons actuellement à la réouverture progressive de nos centres de distribution à partir du 19 mai." Sommé le 14 avril dernier par le tribunal judiciaire de Nanterre de restreindre son activité aux produits essentiels et de procéder à une évaluation des risques professionnels pesant sur les salariés du groupe en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus - un jugement confirmé en appel -, la direction d'Amazon avait décidé de fermer le 16 avril et pour une durée indéterminée la totalité de ses entrepôts en France. Le groupe avait annoncé en milieu de semaine que ses centres resteraient fermés jusqu'au 18 mai. (Rédaction de Paris)

