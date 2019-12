Amazon visé par une plainte de l'association Hop sur les garanties

Après Epson ou Apple, l'association Halte à l'obsolescence programmée (Hop), dont l'objectif est de dénoncer ces pratiques des grands industriels, s'attaque à Amazon. Elle vient de déposer plainte contre le géant de l'e-commerce en l'accusant de pratiques trompeuses sur les droits à garantie.Selon cette association, quand Amazon se comporte comme un vendeur ou un revendeur direct, il omet d'indiquer à ses clients que les biens achetés sont garantis deux ans. « Cela prive les consommateurs d'une information substantielle pour exercer leurs droits. Elle les induit même en erreur en mentionnant une garantie d'un an seulement », explique l'association.Or, la loi française prévoit que, pendant les deux ans suivant l'achat d'un appareil, le vendeur est présumé responsable en cas de panne. Il doit alors réparer ou remplacer le bien sans que le consommateur ait rien à prouver.«Amazon entretient le modèle du tout jetable» « La garantie légale de deux ans protège le consommateur et incite le fabricant à concevoir des produits de meilleure qualité. En faisant en sorte d'écarter son application, Amazon entretient le modèle du tout jetable et de l'obsolescence programmée qui nuit à la planète et au pouvoir d'achat », explique Samuel Sauvage, le président de Hop.En outre, selon l'association, Amazon propose à ses clients une garantie complémentaire baptisée « garantie européenne ». « Le vendeur est libre d'assurer à l'acheteur une garantie commerciale complémentaire, poursuit Hop. Celle-ci est toutefois inutile puisqu'elle est limitée à une année à compter de la date de livraison. Dès lors, le produit défectueux est déjà couvert par la garantie légale. »Au moment où des millions de Français finalisent leurs achats de Noël et alors que l'Assemblée nationale vient de voter la loi anti gaspillage, l'association estime que « le non-respect de leurs obligations par de grandes ...