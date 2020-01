Amazon va ouvrir un nouvel entrepôt de 55000 m2 dans l'Oise

C'était un secret de polichinelle, mais Amazon a décidé de le lever officiellement vendredi. En mai prochain, le géant américain va mettre en service un nouvel entrepôt au nord de Paris, à Senlis, au bord de l'autoroute A1 dans l'Oise. Ce centre de distribution occupera une place inédite dans le maillage de l'hexagone par le numéro 1 mondial de l'e-commerce.« Nous avons actuellement 22 sites en France, dont six centres de distribution où sont confectionnés les colis », détaille Ronan Bolé, le président d'Amazon France Logistics. Quatre centres de tri permettent de faire la jonction entre eux. Onze stations du dernier kilomètre assurent la livraison finale au client. Le dernier site est dédié à Paris intra-muros et aux commandes en deux heures chrono.« On rajoute un vingt-troisième site qui rentre dans la catégorie des centres de distribution mais Senlis va permettre de redéployer et d'équilibrer les flux sur la France », souligne le responsable. Mécanisé et automatisé, Senlis interviendra avant les six autres centres de distribution en réceptionnant des marchandises en provenance des plus petits fournisseurs ou vendeurs de la marketplace. « Cette organisation permettra de décharger un peu l'activité réception des autres sites et d'y libérer de la place, fait valoir Ronan Bolé. Nous allons aussi diminuer le nombre de camions en fluidifiant les flux. »Livrer le client dans les tempsD'une surface de 55 000 m2 - soit huit terrains de football - le nouveau site se classe dans la moyenne de taille des autres centres Amazon en France. « Nous y embaucherons 500 personnes en CDI d'ici à trois ans, prévoit le président d'Amazon France Logistics. Nous travaillerons avec Pôle emploi et les agences d'intérim sur le site. » LIRE AUSSI > Senlis : jusqu'à 1800 salariés attendus sur le futur site d'AmazonRecrutés dans un premier temps en intérim, les salariés toucheront un salaire « en moyenne 26 % ...