AMAZON VA MAINTENIR SES ENTREPÔTS FERMÉS EN FRANCE JUSQU'AU 5 MAI PARIS (Reuters) - Amazon a annoncé lundi qu'il allait maintenir ses entrepôts fermés jusqu'au 5 mai en France, où le groupe américain est contraint par la justice de restreindre ses activités en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus. Le tribunal judiciaire de Nanterre a sommé Amazon le 14 avril de restreindre son activité aux produits essentiels et de procéder à une évaluation des risques professionnels pesant sur les salariés du groupe. Cette décision a été confirmée en appel vendredi. Amazon, qui accuse "certaines organisations syndicales de tirer parti" de la situation, affirme que ses entrepôts sont sûrs pour ses salariés mais il ne veut pas prendre le risque d'une amende en cas de "traitement accidentel" de produits non autorisés. Le groupe américain dit continuer "à évaluer la meilleure façon d'opérer au regard de la décision de la cour d'appel". (Mathieu Rosemain et Bertrand Boucey)

