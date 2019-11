Amazon : trois associations accusent le géant américain d'impunité fiscale et environnementale

Amazon dissimulerait 57 % de son chiffre d'affaires réalisé en France pour pratiquer de pratiquer une évasion fiscale massive en déplaçant une grande partie de ses bénéfices vers l'étranger.À quelques jours de l'opération commerciale du Black Friday, les associations Attac France, les Amis de la Terre et l'Union syndicale Solidaires dénoncent dans un rapport publié ce dimanche l'impunité fiscale, sociale et environnementale dont jouit Amazon dans le monde et en particulier en France.Et elles prévoient des « dizaines d'actions » pour le Black Friday, afin de transformer cette journée en « journée noire pour Amazon ».Il y a quelques jours, Mounir Mahjoubi, l'ancien secrétaire d'Etat au numérique estimait que la plateforme d'e-commerce aurait détruit 7 900 emplois en France en 2018 dans les grandes surfaces, le commerce de proximité...Un système pour échapper à l'impôtCette fois-ci, ces associations détricotent le système mis en place par le géant américain pour échapper à l'impôt.« À partir d'août 2015, Amazon a créé des filiales dans les différents pays d'Europe, explique le rapport. En France, par exemple, la multinationale continuait à facturer les trois quarts de ses services depuis d'autres pays sur l'exercice 2015 et la moitié en 2017 selon des estimations. Comme si cela ne suffisait pas, la filiale française payait des sommes colossales pour utiliser la marque détenue par une filiale luxembourgeoise ».Autrement dit, selon ces associations, Amazon se facturait ses propres services pour diminuer son résultat sur le sol français. « Concrètement, en 2016, Amazon déclarait un chiffre d'affaires de 21,6 milliards d'euros en Europe, pour un impôt sur les sociétés de seulement... 16,5 millions d'euros », poursuit le rapport.En France, selon Attac, le chiffre d'affaires réel d'Amazon en 2017 aurait été de l'ordre de 3,9 milliards d'euros contre un chiffre d'affaires ...