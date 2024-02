Amazon supprime le replay d’OL-OM à cause de chants « prônant la haine, la violence ou la discrimination »

On ne pourra plus revoir le match d’Iliman Ndiaye !

Pour les 50 000 spectateurs du Groupama Stadium, cet Olympico remporté par l’OL ce dimanche (1-0) a été magnifique. Pour ceux qui l’ont suivi sur Prime Vidéo, diffuseur du choc, un peu moins. Notamment à cause de micros placés un peu trop près des supporters. On pouvait donc entendre distinctement certains chants, dont le célébrissime « Marseille, on t’enc*** » . Tellement audibles que la plateforme d’Amazon a décidé de retirer le replay de la rencontre ce lundi, à cause « d’évènements prônant la haine, la violence ou la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes pendant le match » .…

LT pour SOFOOT.com