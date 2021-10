Amazon, société commerciale, droits TV internationaux: Aulas distribue les bons points

Le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, s'est félicité mercredi des bons chiffres d'Amazon Prime Video, nouveau diffuseur de la L1, et des perspectives de la société commerciale de la Ligue de football professionnel (LFP) ainsi que des droits internationaux.

"Si les chiffres (1,4 million d'abonnés pour la Ligue 1 sur Prime Video) sont exacts, on est très au-dessus de ce qui avait été imaginé au moment de la signature", a réagi "JMA" lors d'une conférence de presse téléphonique en marge de la publication des résultats financiers d'OL Groupe.

Le dirigeant lyonnais réagissait à la publication d'une étude Harris Interactive/NPA Conseil réalisée début octobre, qui évalue à 1,4 million le nombre d'abonnés à l'offre Ligue 1 d'Amazon.

"Quand vous allez voir les matches (sur la plateforme Prime Video), c'est d'une simplicité absolue et d'une ergonomie très sophistiquée. Les commentateurs ont le niveau et donnent envie de voir ces matches-là", a listé JMA.

"Les nouvelles sont bonnes" pour le projet de société commerciale de la LFP, qui "a été adopté à l'Assemblée il y a quelques mois. Il va passer au Sénat avant la fin du mois de décembre", a rappelé Aulas.

"Plus de soixante fonds se sont intéressés au projet, qui est mené par des grands financiers, des banques d'affaires très importantes" a détaillé le président lyonnais.

"Les nouvelles sont bonnes aussi pour ce qui concerne les droits internationaux" de diffusion de la Ligue 1, a ajouté Jean-Michel Aulas. "On a dépassé le minimum qui a été donné par BeIN Sports. On peut imaginer que cette année on soit plus sur une base de 90-95 millions d'euros que sur le plafond de 70 millions. Il y a un effet Boateng (recrue de l'OL, NDLR), Messi et les autres".

"On gagne des parts de marché à l'international, le projet de société commerciale verra aussi des initiatives d'internationalisation. La marge de manoeuvre est immense sur les droits internationaux, elle est grande sur le plan de la création de la société commerciale. Et Amazon fait vraiment du bon boulot", a résumé le président de l'OL.

jde/eba/dep