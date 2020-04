Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon prolonge la fermeture de ses entrepôts français jusqu'à samedi inclus Reuters • 21/04/2020 à 19:15









AMAZON PROLONGE LA FERMETURE DE SES ENTREPÔTS FRANÇAIS JUSQU'À SAMEDI INCLUS PARIS (Reuters) - Le géant américain du commerce en ligne Amazon a décidé de prolonger la fermeture de ses entrepôts français jusqu'à samedi prochain inclus dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Versailles, annonce la société dans un communiqué diffusé mardi. "Suite à l'audience en appel qui s'est tenue mardi 21 avril, nous maintenons temporairement la suspension de l'activité de nos centres de distribution français. Nous réévaluerons notre position une fois que l'arrêt de la cour d'appel aura été rendu vendredi 24 avril", précise Amazon dans un communiqué. Amazon a saisi la cour d'appel de Versailles au sujet de la restriction de son activité en France liée à l'épidémie de coronavirus. La décision est attendue vendredi à 14h00. Le tribunal de Nanterre (Hauts-de-Seine) lui a imposé la semaine dernière de se limiter aux produits d'alimentation, d'hygiène et de santé le temps d'évaluer les conditions de sécurité pour ses salariés dans ses entrepôts. Amazon a alors opté pour une fermeture temporaire de ses entrepôts français. (Mathieu Rosemain; version française Henri-Pierre André)

