Amazon précise les conditions d'emploi par la police américaine des vidéos de ses sonnettes Ring

A la demande de la police, les particuliers américains peuvent partager les vidéos de leurs sonnettes et caméras connectées Ring. Un porte-parole de la société mère Amazon en a précisé les conditions.

Amazon a vendu des millions de sonnettes connectées de la marque Ring aux consommateurs américains. Lorsqu'elles détectent des mouvements, celles-ci sont capables de filmer le perron de la maison. Un logiciel permet de partager les enregistrements avec ses voisins et de marquer à l'image les personnes jugés suspectes.

Au printemps 2018, Amazon a commencé à nouer des partenariats avec plusieurs départements de police locaux aux Etats-Unis, permettant aux fonctionnaires de demander aux particuliers une copie de leurs enregistrements, que ceux-ci peuvent accepter de communiquer d'un simple clic. En août 2019, ces partenariats étaient au nombre de quatre cents dans le pays - et leurs conditions ont été en partie dévoilées dans la presse, suscitant des inquiétudes.

A la suite de questions écrites du sénateur du Massachusetts, le démocrate Edward John Markey, sur ce sujet, Amazon a donné mardi 19 novembre des réponses plutôt inquiétantes sur les modalités de ce partage, par la voix du vice-président des politiques publiques d'Amazon, Brian Huseman. Le Washington Post, qui relaie et explique ces réponses, écrit qu'actuellement plus de six cents services de police locaux aux Etats-Unis ont signé un partenariat avec Amazon pour obtenir les enregistrements vidéo de particuliers : soit deux cents de plus qu'il y a quatre mois.

Un périmètre de 400 m autour d'une scène de crime

Selon les réponses apportées par Brian Huseman, les agents faisant partie d'un bureau de police en partenariat avec Amazon peuvent demander jusqu'à douze heures d'enregistrements à n'importe quel citoyen équipé d'une Ring vivant dans un périmètre de 400 m autour d'un endroit suspecté d'être une scène de crime. Et ce dans une fenêtre de quarante-cinq jours. Une fois les images récupérées, après accord du citoyen américain concerné, les policiers peuvent conserver indéfiniment les vidéos et les partager librement avec des tiers. Pour disposer de la sorte des images recueillies, les policiers doivent seulement fournir le numéro de l'enquête en cours.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr