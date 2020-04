Amazon : les syndicats proposent une reprise progressive d'activité

Le géant américain de la logistique a fermé jusqu'au 5 mai ses centres français.

Un entrepôt du groupe Amazon. ( AFP / THOMAS SAMSON )

"Contrairement à ce que vous affirmez partout, les organisations syndicales, quasi unanimes, n'ont d'autre but que protéger la santé des salariés, des intérimaires, des salariés des entreprises extérieures intervenant dans les entrepôts ainsi que par ricochet, les proches de l'ensemble de ces travailleurs", ont affirmé dans un communiqué diffusé mercredi 29 avril les syndicats CGT, CFDT et SUD d'Amazon France. Ils proposent à la direction du groupe une reprise progressive d'activité, alors que le géant américain de la logistique a fermé ses centres français.

Les trois organisations syndicales détaillent une proposition qui prévoit une consultation des instances représentatives en deux étapes , la première s'étendant sur une "dizaine de jours maximum" pour préparer une reprise d'activité "limitée avec des effectifs réduits et une organisation du travail révisée", "la seconde d'environ un mois, qui commencerait par exemple deux semaines après cette reprise d'activité limitée et après présentation par la direction d'un retour d'expérience, avant une reprise d'activité complète ". A défaut de négociation, les syndicats se réservent le droit de "mener toutes les actions, y compris judiciaires, afin d'obtenir le respect des droits des salariés et de leurs représentants". Ils réitèrent aussi leur demande d'un paiement à 100% des salaires des personnels ayant exercé leur droit de retrait.

Fermeture des entrepôts français jusqu'au 5 mai

Amazon a été sommé vendredi par la cour d'appel de Versailles de procéder à une évaluation des risques liés à la crise du coronavirus avec les représentants du personnel et de réduire son activité d'ici là sous astreinte de 100.000 euros par infractions constatée. La Cour d'appel a en outre précisé et élargi la liste des produits qu'Amazon peut continuer à livrer dans l'attente de cette évaluation, produits high-tech, informatique, bureau et "Tout pour les animaux", santé et soins du corps, homme, nutrition, parapharmacie, ainsi qu'épicerie, boissons et entretien. Le groupe a préféré fermer ses entrepôts jusqu'au 5 mai.

Entendu mardi par la commission des affaires économiques du Sénat, le directeur général d'Amazon France Frédéric Duval n'a pas été en mesure de donner de date de réouverture , alors que les clients français restent approvisionnés via ses sites de distribution dans les pays limitrophes. "Expédier depuis d'autres pays coûte un peu plus cher", a déclaré mardi le dirigeant. Un comité social et économique central (CSEC) convoqué lundi a été repoussé à mercredi.

Me Judith Krivine, avocate conseil de SUD/Solidaires, craint qu'"Amazon joue la montre en attendant le décret réduisant les délais de consultation du personnel pour les reprises d'activité", une ordonnance prévoyant la réduction des délais de consultation des CSE sur les décisions de l'employeur face au Covid-19. D'autant plus que le groupe avait jugé vendredi que " l'enjeu principal n'est pas tant la sécurité que la volonté de certaines organisations syndicales de tirer parti d'un processus de consultation complexe avec les CSE ". "Nos centres de distribution en France et partout dans le monde sont sûrs", maintient Amazon, qui dit avoir "impliqué les comités sociaux et économiques" afin de s'accorder sur les mesures de sécurité sur les sites.