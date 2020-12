Amazon lance un site de formation pour aider les commerçants français à vendre en ligne

Baptisé "accélérateur du numérique", ce site propose des formations pour créer son site internet, coordonner la logistique ou encore lancer sa boutique en ligne, en site propre ou via une place de marché externe.

Vivement critiqué en France, Amazon a lancé mardi 8 décembre un site de formation en ligne gratuit pour aider les commerces français à vendre sur internet. Baptisé "accélérateur du numérique", il propose des formations en ligne pour créer son site internet, coordonner la logistique et lancer sa boutique en ligne, en site propre ou via une place de marché externe. "On sait que nos entreprises sont un petit peu décalées par rapport au reste des entreprises européennes", a expliqué lundi lors d'une visioconférence de presse Frédéric Duval, le directeur général d'Amazon France, qui assure par là garantir "le choix le plus large possible" de produits au consommateur.

"Le but n'est pas d'attirer le trafic sur Amazon" , s'est défendu Patrick Labarre, qui gère la place de marché ("marketplace") d'Amazon en France, où des vendeurs extérieurs au site peuvent proposer leurs produits. Il dit vouloir ainsi remédier au fait que "trop peu (de commerçants) franchissent le pas car ils n'ont pas les moyens, les compétences pour se lancer dans l'aventure" de la vente en ligne.

La pandémie de Covid-19, et particulièrement le second confinement en France, a accéléré l'appel à une transition numérique pour la vente en ligne . Plusieurs entreprises, notamment CDiscount, en avaient profité pour rendre gratuite leur plate-forme de marché, dopant ainsi leur activité. "On est à 30% des commerces aujourd'hui qui sont digitalisés. Je sais que le gouvernement a l'objectif d'aller à 50% en une année", a expliqué Frédéric Duval. "Si on peut faire bénéficier de notre savoir faire et faire en sorte que cet objectif soit atteint, ce serait super", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le géant du e-commerce a réalisé des ventes record pour le Black Friday, a indiqué Frédéric Duval. "C'est un Black Friday record pour Amazon et en particulier pour les entreprises françaises, les TPE, les PME qui vendent par notre intermédiaire", s'est-il félicité sur franceinfo. C'est "+60% pour ces entreprises partenaires qui vendent sur la place de marché", a-t-il ajouté.

Le directeur général d'Amazon France doit être auditionné mercredi par la Commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale. La puissante multinationale est vivement critiquée en France par des élus et des ONG, qui considèrent qu'Amazon évite l'impôt et détruit le petit commerce. De son côté, le groupe prévoit d'ouvrir au cours de l'année 2021 "des sites supplémentaires : un gros à Metz et une agence de livraison à Quimper", a indiqué Frédéric Duval, assurant qu'"il y en aurait d'autres".