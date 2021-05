Amazon implante une plateforme logistique près de Belfort (agglomération)

Le géant américain de la vente en ligne Amazon va installer une plateforme logistique près de Belfort pour laquelle travailleront 310 personnes, dont 80 directement recrutés pour gérer le site, a indiqué mardi l'agglomération de Belfort.

D'une surface de près de 10.000 m2, cette base logistique dite "du dernier kilomètre" sera installée sur un terrain de 77.000 M2 sur l'Aéroparc de Fontaine, dans l'agglomération belfortaine, a précisé à l'AFP le président LR du Grand Belfort, Damien Meslot.

Selon M. Meslot, également maire de Belfort, 80 personnes seront recrutés pour gérer la plateforme et 230 chauffeurs "de sociétés locales" seront employés indirectement.

L'élu précise avoir lancé un chantier de "diversification" vers l'hydrogène et la logistique pour le territoire du Grand Belfort, compte tenu de sa "situation géographique", près des frontières suisses et allemande et le long d'un axe routier important, l'autoroute A36.

"Nos équipes étaient sur tous les salons logistiques, où les contacts ont été noués", a aussi expliqué le maire de Belfort.

Un autre projet de plateforme de 76.000 m2, dont le porteur n'est pas officiellement connu, est également prévu à proximité.

Selon le média Factuel Info, celle-ci pourrait également être investie par le groupe américain d'e-commerce : le média franc-comtois avait dévoilé en décembre le nom d'Amazon, mal caviardé dans une annexe du permis de construire.

