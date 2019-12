Amazon France a payé 250 millions d'euros d'impôts, taxes et cotisations en 2018

Régulièrement accusé de ne pas pas payer suffisamment d'impôts en France, Amazon a décidé mercredi soir d'en rendre public le montant, en annonçant qu'il avait contribué aux recettes fiscales de l'Hexagone à hauteur de 250 millions d'euros l'année dernière.En 2018, « les prélèvements obligatoires liés aux activités d'Amazon en France se sont élevés à plus de 250 millions d'euros, dont plus de 150 millions d'euros correspondent à des prélèvements directs (impôt sur les sociétés, cotisations patronales, impôts locaux, etc.) », a précisé l'entreprise dans un communiqué.Le reste consiste en taxes et impôts que « nous collectons pour le compte de l'Etat », a précisé le directeur général d'Amazon France, Frédéric Duval : cotisations sociales et salariales, TVA, CSG, etc. Or, « Amazon est en croissance sur le territoire français et à mesure que cette croissance augmente, la contribution aux services publics, au modèle social français, augmente », a insisté Frédéric Duval, sans préciser cependant quel était le montant de ses bénéfices. LIRE AUSSI > Black Friday, fiscalité, pollution... le patron d'Amazon France répond aux critiques Quant à son chiffre d'affaires en France, il s'est élevé l'an dernier à 4,5 milliards d'euros, a dévoilé Amazon qui, au niveau mondial, avait réalisé plus de 10 milliards de dollars de bénéfice net pour un chiffre d'affaires de 233 milliards. La société, au même titre que d'autres multinationales américaines comme Google, Apple et Facebook (les « Gafa »), est régulièrement accusée de minorer les revenus qu'elle perçoit en France afin de réduire ses impôts.Près de 7 milliards d'euros d'investissements en France Interrogé sur la raison pour laquelle l'entreprise avait décidé de rendre publiques ces informations, Frédéric Duval a simplement répondu que c'était parce que la question lui avait été « souvent posée ». « ...