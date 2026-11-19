Un camion Amzon à la sortie d'un entrepôt à dans l'arrondissement de Staten Island, à New York, le 30 mars 2020. ( AFP / Angela Weiss )

Le géant américain Amazon a mis jeudi en garde les New Yorkais contre la possibilité de voir chacune de leurs commandes majorée de 5 dollars si la municipalité va au bout d'un grand projet de réforme des modes de livraison dans la ville.

Soutenu par le maire démocrate Zohran Mamdani, le texte, qui vise à mieux protéger les salariés du secteur, entend mettre fin aux recours à la sous-traitance dans les centres de distribution du dernier kilomètre, qui gèrent la livraison finale au client.

Le projet prévoit également que les travailleurs actuellement employés par ces sous-traitants puissent être réembauchés en priorité par les grandes plateformes, qui se verraient en outre imposer des obligations supplémentaires en matière de formation et de sécurité.

Dans un message aux clients titré "Attention: la municipalité pourrait vous faire payer jusqu'à 5 dollars de plus par commande", Amazon écrit sur son blog qu'elle "travaille aujourd'hui avec un réseau de petites entreprises de livraison profondément implantées dans vos quartiers".

"Si ce texte est adopté, nous ne pourrions plus collaborer avec elles et serions contraints d'envisager de transférer nos activités en dehors de la ville", entraînant "probablement des livraisons plus lentes et plus coûteuses".

Les géants du secteur ne sont pas les seuls à protester contre le texte, qui n'a pas encore été voté par le conseil municipal, mais suscite aussi la colère des petites entreprises de sous-traitance menacées.

Des géants "comme Amazon bâtissent des modèles économiques pesant plusieurs milliards de dollars en se mettant à l'abri de leurs responsabilités grâce à un système de sous-traitance abusif", a estimé au contraire Zohran Mamdani, défendant un texte "de bon sens, qui protège les travailleurs".