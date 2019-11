Amavi à la population : Jordan est de retour

En difficulté dans son couloir gauche et chahuté dans les travées du Vélodrome depuis plus d'un an, Jordan Amavi s'offre un retour en grâce inattendu, qu'il doit autant à son abnégation qu'à la confiance que lui insuffle André Villas-Boas.

Et soudain, des applaudissements. Samedi dernier, Jordan Amavi a dû se déboucher les oreilles pour être certain de ce qu'il entendait : un Vélodrome enfin clément et même reconnaissant envers lui. Face à Lille (2-1), le latéral gauche était partout, des bons coups jusqu'aux frictions avec Victor Osimhen. Une activité, un caractère et une envie dans la lignée de ce qu'il avait montré en coupe à Monaco (1-2) et même lors de son entrée à la mi-temps du Classique, malgré le naufrage collectif.Dans l'œil du cyclone depuis la saison dernière, Amavi ne pouvait que souffler après cette petite