Amara Diouf, 15 ans, le wonderkid du Sénégal

À 15 ans, Amara Diouf s’apprête à vivre ses débuts internationaux avec le Sénégal. Une récompense assez incroyable pour le grand talent de Génération Foot. Focus.

Ce samedi, de nombreux adolescents à travers le monde traîneront au lit en profitant de leur début de week-end. Logique, après une semaine de rentrée scolaire stressante et pénible. À Butare, au Rwanda, il y en a pourtant un dont le stress pourrait ne pas s’être dissipé. Son nom : Amara Diouf, 15 ans. Car oui, le Sénégalais vient à peine d’obtenir son brevet des collèges qu’il se retrouve propulsé en sélection A par Aliou Cissé, afin de défier les Amavubi en match de qualification à la Coupe d’Afrique des Nations. Un scénario incroyable pour l’attaquant de Génération Foot, sensation du football de la Teranga et petit protégé de Sadio Mané.

Surclassé partout

En composant sa liste, Aliou Cissé a surtout cherché à satisfaire tout le monde. Déjà qualifié pour la CAN, le Sénégal se déplace en effet au Rwanda sans trop d’énergie. Pour dynamiser ses troupes, le sélectionneur a donc choisi de ne convoquer que des jeunes joueurs ou des éléments du championnat local. Tout l’inverse du groupe qui défiera l’Algérie lors d’un amical de prestige mardi prochain, dans la ville nouvelle de Diamniadio, et composé des cadres de l’équipe. Ces différences, Amara Diouf, membre de la première liste, n’en a certainement que faire. L’ado compte bien vivre son rêve à fond. « Qui aurait cru que ce gamin qu’on a récupéré à 10 ans finirait international cinq ans plus tard ? » La fierté dans la voix de monsieur Mady Touré, fondateur et président de Génération Foot, est facilement détectable. C’est lui qui, le premier, a jeté son dévolu sur Amara, à l’été 2018. « Il était venu de Pikine avec ses parents, pour participer à notre tournoi de détection appelé « Petit Pelé » » . En un après-midi, on a compris qu’il nous le fallait. » La carrière du fils prodigue semblait en réalité toute tracée. Son père, Ady, est un ancien avant-centre de la D1 sénégalaise à la carrière modeste, et le directeur du Solar FC de Pikine, une école de football dont sortira Pape Cheikh Diop, l’ancien Lyonnais. Recruté par Génération Foot, Amara Diouf prend rapidement ses aises, obligeant les éducateurs à le surclasser d’une catégorie par an.…

Propos de Mady Touré recueillis par AB.

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com