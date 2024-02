information fournie par So Foot • 09/02/2024 à 14:22

Amara Diané ne veut pas voir le PSG quitter le Parc des Princes

Les historiques du PSG au soutien de leur si cher écrin.

Ce n’est pas Zlatan Ibrahimović, mais il est tout aussi important dans la trajectoire du Paris Saint-Germain ces quinze dernières années. Invité dans l’ After Foot sur RMC suite à la déclaration de Nasser al-Khelaïfi sur le Parc des Princes, Amara Diané a rappelé son attachement à l’enceinte parisienne : « C’est dommage ! Si cela doit se faire, ça se fera, mais pour ma part, si on me le demande, je souhaite qu’on reste au Parc. Le Parc c’est un stade mythique. » …

JBC pour SOFOOT.com