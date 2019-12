Amandine Henry : " Quand j'étais gamine, ma référence c'était Zidane "

Près de six mois après la Coupe du monde, Amandine Henry garde une blessure béante suite à l'élimination en quarts de finale contre les Etats-Unis. Mais également beaucoup d'espoirs pour la place des femmes dans l'univers du Ballon Rond.

"À partir du tirage au sort au mois de décembre, il y a eu un changement radical, là on était entrée dans la Coupe du monde. Les médias qui voulaient des interviews, les sponsors qui sollicitaient des shootings photos..."

Le gros souvenir, c'est le premier match au Parc des Princes avec stade rempli, la Marseillaise, l'engouement populaire. Mais il n'y a pas eu que les matchs ou la période de la Coupe du monde, cela a été spécial pour nous pendant les mois qui ont précédé. Pendant la préparation, on nous en a tellement parlé que c'était une saison calée pour amener à la Coupe du monde.Au niveau sportif, il n'y a pas grand chose qui a changé excepté l'objectif final du Mondial. Mais l'engouement populaire, c'est venu petit à petit. Je l'ai senti, l'attention médiatique a explosé et au bout d'un moment, si on disait oui à tout, on n'avait plus aucune journée off. Ça c'était vraiment spécial pour nous. Surtout à partir du tirage au sort au mois de décembre, il y a eu un changement radical, là on était entrée dans la Coupe du monde. Les médias qui voulaient des interviews, les sponsors qui sollicitaient des shootings photos... Cela n'a pas arrêté, puis l'engouement populaire a pris corps pendant les matchs de préparation.Oui, je le ressens au niveau médiatique, il y a encore beaucoup de demandes. Désormais, les gens nous reconnaissent dans la rue. Je vais au supermarché, souvent on va me demander une photo, un autographe. Les gens nous reconnaissent alors qu'avant, ils se doutaient au physique que tu faisais du sport, mais ils ne savaient pas qui tu étais. Là on est reconnues comme personnes. Bon, on me confond souvent avec Eugénie. Avant on nous reconnaissait comme joueuses de football, mais on ne savait pas vraiment qui on était. Pendant la préparation de la Coupe du