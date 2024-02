Amandine Henry frustrée par le faible nombre de spectateurs pour l’équipe de France : « C’est désespérant »

Amandine n’en rit pas.

Au cours d’une interview donnée au Parisien , Amandine Henry, qui va retourner à Los Angeles, s’est émue du faible nombre de spectateurs attendus à Lyon vendredi, pour la rencontre entre la France et l’Allemagne, en demi-finale de la Ligue des Nations. A ce jour, seuls 25 000 spectateurs sont annoncés, pour une rencontre opposant deux grandes nations du foot mondial, alors que 30 000 places sont disponibles, dans un stade à la capacité deux plus fois élevée (60 000). « Il y a encore du travail. C’est désespérant , soupire l’ancienne lyonnaise. Que faut-il faire de plus ? Nous, les joueuses, on se donne à fond. C’est une belle affiche, c’est un beau stade, une belle ville … »…

JF pour SOFOOT.com