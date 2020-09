Álvaro Morata, Turin lui va si bien

Transféré à la Juve en prêt payant avec option d'achat, l'attaquant espagnol retrouve le club bianconero, avec qui il avait atteint la finale de la Ligue des champions en 2015. De quoi peut-être relancer sur les sentiers de la gloire un type qui n'a jamais semblé aussi fort que lorsqu'il évoluait dans le Piémont, et dont le profil complet peut s'accorder avec celui de Cristiano Ronaldo.



Passion Piémont

À l'été 2016, Álvaro Morata a quitté Turin sur une désagréable impression : celle d'une histoire inachevée, d'une idylle naissante piétinée par les lois du marché. Rapatrié par le Real, qui déboursait à l'époque 30 millions d'euros pour payer la clause de rachat du joueur, l'attaquant était rentré en Espagne en traînant les pieds. Pire : vendu à Chelsea un an plus tard, Morata n'a jamais tout à fait digéré l'épisode., confiait-il à la, en 2017.La vie fait parfois bien les choses : quatre ans après son escapade italienne, Alvaro Morata est de retour dans le Piémont, au moins pour une saison.Résumons l'affaire : l'Espagnol va de nouveau fouler la pelouse de l'Allianz Stadium moyennant un prêt payant d'un an de 10 millions d'euros, assorti d'une option d'achat fixée à 45 millions d'euros. Il semble ainsi incertain de pronostiquer qu'il s'éternisera plus d'une saison à Turin. Reste que l'opération convoque à la fois quelques espérances sportives, et une dose bienvenue de romantisme. Dans un football européen de plus en plus froidement cartésien, Álvaro Morata détonne au moins un petit peu, et on a envie de l'en remercier. Lorsqu'il traînait son spleen à Chelsea, l'avant-centre n'avait pas hésité à parler de ses tendances dépressives aux médias d'outre-Manche, dans une interview confession Lire la suite de l'article sur SoFoot.com