Álvaro Morata revient sur sa non-sélection au Mondial

Capitaine déc(h)u. Passer de capitaine champion d’Europe a ne pas être dans la liste pour le Mondial deux ans plus tard , c’est dur. Et c’est ce qu’a vécu le nouvel attaquant de Leganés, en D2 espagnole, Álvaro Morata .

En interview à la radio espagnole Cadena Ser, l’attaquant de 33 ans revient sur la deuxième étoile de l’Espagne, gagnée sans lui. « On est des êtres humains et, au fond, une partie de toi espère être sélectionné, il y a toujours de l’espoir , exprime-t-il. Je pense que j’aurais pu apporter quelque chose au groupe, pour créer une bonne dynamique. » …

LP pour SOFOOT.com