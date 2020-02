Álvaro González : les limites du limier

Arrivé cet été à l'Olympique de Marseille, Álvaro González est déjà un symbole. Car l'Espagnol représente à fois la belle saison de son nouvel employeur en Ligue 1, mais aussi ses limites aperçues notamment ce samedi lors de la défaite face à Nantes (1-3).

L'insubmersible a coulé

Álvaro González sait s'acclimater à son environnement. La preuve ? La semaine dernière dans les colonnes de, le défenseur central de l'Olympique de Marseille a montré qu'il savait s'adapter aux coutumes locales : ouvrir grand sa bouche pour mieux clamer son amour pour l'OM. "" Manque de pot, le karma s'est chargé de rappeler à González que tout pouvait aller très vite dans le football, surtout à l'OM. Battu par Nantes au Vélodrome ce samedi (1-3), le club olympien a capitulé sur un but contre son camp de l'Espagnol. Et c'est tout sauf un hasard.En dix-huit matchs de Ligue 1 depuis son prêt avec option d'achat, Álvaro n'avait encore jamais connu la défaite. Il y fait même plutôt fait bonne impression aux côtés de Duje ?aleta-Car et derrière Boubacar Kamara, apportant son agressivité et son expérience au bloc défensif marseillais. Contre Nantes, Marseille jouait même son 2500match dans l'élite française, un record. Il y avait donc l'occasion de célébrer ce chiffre par un succès contre une équipe à sa portée. Manqué. ", confiait le stoppeur en zone mixte après la rencontre." Mieux : cette prestation rappelle que l'OM ne possède pas un effectif à la hauteur de ses futures ambitions.