Álvaro Gonzalez, des paroles et des actes

Depuis dimanche soir et son altercation avec Neymar, Álvaro González est dans l'œil d'un cyclone médiatique dans lequel il se retrouve accusé de propos racistes. Pour distinguer le vrai du faux, il fallait se pencher sur la personnalité du défenseur de l'OM depuis son arrivée dans le périlleux monde du football professionnel.

No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. À veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increibles 3 puntos hoy. Allez l'OM Gracias familia

pic.twitter.com/4DuUT1PT0x -- Alvaro González (@AlvaroGonzalez_) September 13, 2020

Le guerrier montagnard

C'était un Classique que la Ligue 1 n'oubliera pas de sitôt. Pour la victoire de l'OM après 3850 jours de disette, d'abord. Mais aussi pour quelques échauffourées et autres pétages de câble. Le plus bouillant a eu lieu entre Neymar et le Marseillais Álvaro Gonzalez. Les deux se sont chauffés pendant toute la rencontre, et le Brésilien, à la 37minute, a accusé l'Espagnol d'injures raciales. Excédé, Neymar a terminé son match sur un carton rouge, après avoir mis une claque sur la tête de Gonzalez., s'est-il insurgé devant le quatrième arbitre.De son côté, Álvaro González récolte un crachat visible d'Ángel Di María, mais termine la rencontre sur la pelouse et en vainqueur. Droit dans ses bottes, le défenseur central prend même la peine de répondre sur Twitter aux accusations de Ney.Alors, qui est vraiment Álvaro González ? Pour mieux cerner la personnalité du bonhomme, il faut se replonger dans sa première aventure professionnelle. Formé au Racing Santander, il ne connaît sa première convocation avec l'équipe première qu'à 21 ans.(le 5 mai 2011 contre le Real Majorque, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com