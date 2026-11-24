information fournie par Boursorama avec AFP • 24/11/2026 à 14:31

Altice France : nouveau recul des ventes au troisième trimestre

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe Altice France, maison mère de SFR, a vu ses ventes reculer à nouveau au troisième trimestre, après avoir signé en juin un protocole d'accord pour vendre SFR à ses concurrents français.

Sur la période, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 milliards d'euros, soit une baisse de 7,7% par rapport à la même période l'année précédente.

Dans le détail, les ventes du groupe ont reculé dans tous les segments, avec une baisse plus marquée dans la téléphonie mobile (-7,5%, à 727 millions d'euros) que fixe (-5,3%, à 602 millions d'euros).

Son excédent brut d'exploitation (Ebitda), indicateur de rentabilité, a, lui également, baissé de -0,6%, pour s'établir à 663 millions d'euros.

Pour la première fois, le groupe ne détaille pas l'évolution de son nombre d'abonnés.

Un changement qui coïncide avec une évolution de classification comptable de ses activités, les revenus en lien avec SFR étant désormais considérés comme des actifs en cours de vente.

Début juin, Altice France a en effet conclu un protocole d'accord pour vendre SFR à 20,35 milliards d'euros à un consortium composé de Bouygues Telecom, Orange et Iliad (Free).

Vendeur et acheteurs prévoient de signer d'ici la fin de l'année l'accord de vente, qui restera ensuite soumis à l'approbation de l'Autorité de la concurrence.

La réalisation de la transaction reste "prévue au second semestre 2027", a récemment rappelé le groupe Iliad (Free) dans un communiqué.