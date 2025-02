Altice France d'accord avec ses créanciers pour réduire sa dette en échange d'une partie de son capital

Logos d'Altice et SFR, lors d'une conférence de presse d'Altice France à Paris le 11 avril 2019 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Altice France, maison mère de l'opérateur SFR, a confirmé mercredi dans un communiqué avoir conclu un accord avec une majorité de ses créanciers pour réduire sa dette de 8,6 milliards d'euros, en échange d'une partie de son capital.

Cet accord, accepté par des créanciers représentant plus de la moitié de la dette du groupe, doit faire descendre celle-ci à 15,5 milliards d'euros. En contrepartie, ils obtiendront 45% des parts de l'entreprise, qui prévoit par ailleurs de céder des "actifs non stratégiques", selon un communiqué.

"Notre entreprise est en passe d'ouvrir un nouveau chapitre de son histoire et retrouverait ainsi la sérénité et la capacité de poursuivre son développement", a salué le directeur général d'Altice France Arthur Dreyfuss, dans un mail envoyé aux salariés et transmis à l'AFP.

"Il s'agit donc avant tout d'un refinancement sans impact sur l'activité de notre groupe et de nos filiales, nos orientations stratégiques, notre organisation et nos effectifs", a-t-il également assuré.

Parmi les autres contreparties accordées aux créanciers, le groupe prévoit un versement de 1,6 milliard d'euros en cash.

Altice France a également appelé les créanciers non signataires à se joindre à la transaction, dont la mise en oeuvre est prévue d'ici la fin de l'année.

Cet accord intervient après un bras de fer démarré début 2024.

Le groupe avait alors affiché l'objectif de réduire sa dette "bien en dessous" de 4 fois son excédent brut d'exploitation, tandis que ce ratio était de 6,4.

En vertu de l'accord, ce but devrait être atteint une fois les ventes d'actifs réalisées et le montant de la dette du groupe devrait alors atteindre 13 milliards d'euros, selon le mail d'Arthur Dreyfuss.

Le groupe de Patrick Drahi, qui n'est plus coté en Bourse depuis 2021, connaît depuis plusieurs années des difficultés liées au poids de sa dette, à une baisse du nombre de ses abonnés chez SFR et au scandale de corruption impliquant l'ex-dirigeant de sa filiale portugaise et co-fondateur du groupe.

Altice France a déjà entamé une cure d'amaigrissement ces derniers mois pour alléger le fardeau de sa dette.

Il a ainsi cédé son activité médias, qui incluait BFM et RMC, ses centres de données et ses parts de La Poste Mobile, tandis que les autres filiales du groupe Altice à l'étranger procédaient également à des cessions.