Altercation Trump/Zelensky: les principales réactions dans le monde

Joute verbale entre le président américain Donald Trump (d) et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, le 28 février 2025 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

La vive altercation ayant opposé vendredi à la Maison Blanche Donald Trump et Volodymyr Zelensky a très vite suscité de nombreuses réactions dans le monde, Moscou saluant ce moment "historique" et des pays occidentaux réaffirmant leur solidarité avec l'Ukraine.

Voici les principales réactions:

- RUSSIE: "Historique"

"Historique", a réagi Kirill Dmitriev, le patron du Fonds russe d'investissement direct et un des négociateurs russes dans les pourparlers russo-américains qui se sont tenus le 18 février en Arabie saoudite.

"Pour la première fois, Trump a dit la vérité en face au clown cocaïné", a pour sa part raillé l'ex-président Dmitri Medvedev, actuel numéro deux du Conseil de sécurité russe, faisant référence à M. Zelensky. "Le porc insolent a finalement reçu une bonne correction dans le Bureau ovale", a-t-il poursuivi.

- FRANCE: "agresseur" russe

"Il y a un agresseur qui est la Russie, il y a un peuple agressé qui est l'Ukraine", a déclaré le président français Emmanuel Macron à Porto (Portugal), où il achevait une visite d'Etat.

"Je pense que nous avons tous eu raison d'aider l'Ukraine et de sanctionner la Russie il y a trois ans et de continuer à le faire", a-t-il ajouté.

"Il faut remercier tous ceux qui ont aidé et il faut respecter ceux qui depuis le début se battent parce qu'ils se battent pour leur dignité, leur indépendance, pour leurs enfants et pour la sécurité de l'Europe", a poursuivi le Emmanuel Macron. "Ce sont des choses simples mais elles sont bonnes à rappeler dans ces moments-là".

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a appelé les Européens à passer "aux actes" pour assurer leur "sécurité collective" et soutenir l'Ukraine après la vive altercation à la Maison Blanche entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky.

- ALLEMAGNE: "soutien indéfectible"

"L'Allemagne et nos alliés européens se tiennent unis aux côtés de l'Ukraine et contre l'agression russe. L'Ukraine peut compter sur le soutien indéfectible de l'Allemagne, de l'Europe et au-delà", a écrit la ministre allemande des Affaires étrangères" Annalena Baerbock sur les réseaux sociaux X et Bluesky.

- POLOGNE: Ukrainiens "pas seuls"

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a assuré le président ukrainien et ses compatriotes qu'ils n'étaient "pas seuls" dans un message publié peu après le clash historique entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky.

"Chers @ZelenskyyUa, chers amis ukrainiens, vous n'êtes pas seuls", a ecrit Donald Tusk sur le réseau social X quelques minutes après le départ du président Zelensky de la Maison Blanche.

- ESPAGNE: "avec" l'Ukraine

"Ukraine, l'Espagne est avec toi", a écrit le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

Le dirigeant espagnol socialiste, qui a toujours activement soutenu l'Ukraine depuis l'invasion de ce pays par la Russie il y a trois ans, a promis lundi de débloquer cette année un nouveau plan de soutien militaire à Kiev, d'un montant d'un milliard d'euros.

- UKRAINE: "paix sans garanties pas possible"

"La paix sans garanties n'est pas possible", a martelé le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal. "Le président Zelensky a raison". "Un cessez-le-feu sans garanties est la voie vers l'occupation russe de tout le continent européen", a ajouté M. Chmygal.