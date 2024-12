Altercation à l'Assemblée: le député MoDem Nicolas Turquois sanctionné

Le député MoDem Nicolas Turquois, à Paris le 9 juillet 2024 ( AFP / Alain JOCARD )

Le député MoDem Nicolas Turquois, à l'origine d'une vive altercation dans l'hémicycle lors du débat sur l'abrogation de la réforme des retraites fin novembre, a été sanctionné mercredi par le bureau de l'Assemblée nationale, selon plusieurs sources parlementaires.

Le bureau de l'Assemblée, après avoir entendu le mis en cause, a choisi par 15 voix sur 22 de lui infliger un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, la deuxième sanction possible sur une échelle de quatre (la quatrième étant la plus lourde).

La décision a été prise par la plus haute instance exécutive de la chambre basse, qui réunit les vice-présidents, questeurs et secrétaires autour de la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet.

Le 28 novembre, le député était monté dans les travées de l'hémicycle au cours d'une suspension de séance, se montrant menaçant envers son collègue socialiste Mickaël Bouloux, puis envers le député LFI Antoine Léaument, avant que des huissiers et le président de son groupe Marc Fesneau n'interviennent pour le calmer et lui faire quitter l'enceinte.

L'incident avait eu lieu après une journée sous tension, marquée par d'incessantes invectives entre députés, rappels au règlement et suspensions de séance, durant laquelle le camp gouvernemental avait ralenti les débats sur l'abrogation de la réforme des retraites de 2023 afin d'éviter d'arriver à un vote.

La sanction décidée mercredi par le bureau prévoit la privation pendant un mois du quart de l'indemnité parlementaire.

Certains membres du bureau ont demandé une sanction plus lourde, mais celle-ci n'a pas été mise aux voix par la présidente, selon ces mêmes sources.

Dans la foulée, le groupe La France insoumise a dénoncé "un deux poids, deux mesures" dans les sanctions, sur le réseau social X.

"Pour avoir menacé physiquement deux députés en plein hémicycle, le récidiviste Nicolas Turquois a reçu une sanction inférieure à Sébastien Delogu qui avait brandi un drapeau palestinien", s'est indigné le groupe.

En mai dernier, ce député insoumis qui entendait interpeller le camp présidentiel sur la situation dans la bande de Gaza avait été exclu des travaux de l'Assemblée nationale pendant 15 jours, et privé de la moitié de son indemnité parlementaire pendant deux mois.