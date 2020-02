Alstom rachète Bombardier pour résister aux tigres chinois

Alstom change de fiancée. Un an après l'échec de sa fusion avec l'allemand Siemens, à la suite du veto de la Commission européenne, le constructeur ferroviaire français a confirmé négocier, lundi, l'acquisition des trains et métros de Bombardier. La société française offre environ 6 milliards d'euros pour la division du constructeur canadien. « Le prix pour l'acquisition de 100 % des actions de Bombardier Transport sera compris entre 5,8 milliards et 6,2 milliards », précise-t-elle dans un communiqué.« Cette acquisition renforcera notre présence internationale ainsi que notre capacité à répondre à la demande toujours plus importante de solutions de mobilité durable. Bombardier Transport apportera à Alstom une complémentarité géographique et industrielle sur des marchés en croissance, ainsi que des plateformes technologiques additionnelles. Cela améliorera significativement notre capacité d'innovation, pour nous positionner en pointe en matière de mobilité intelligente et durable », se réjouit Henri Poupart-Lafarge, président du conseil d'administration et directeur général d'Alstom. Ce dernier prévoit environ 400 millions d'euros de synergies de coûts par an à partir de la quatrième ou cinquième année suivant la fusion. Reste à savoir si certains sites français du nouvel ensemble seront impactés en termes d'emplois.Comme lors du projet de fusion avec Siemens, le français veut changer de taille face à l'appétit...