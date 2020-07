Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom prêt à céder son usine de trains régionaux en France Reuters • 08/07/2020 à 16:24









ALSTOM PRÊT À CÉDER SON USINE DE TRAINS RÉGIONAUX EN FRANCE (Reuters) - Le groupe d'ingénierie des transports Alstom proposera jeudi à la Commission européenne des concessions, parmi lesquelles la cession d'une usine produisant des trains régionaux en France, afin d'obtenir l'aval de Bruxelles à son projet de rachat des activités de transport ferroviaire du canadien Bombardier, ont indiqué mercredi trois sources proches du dossier. Auparavant, le PDG d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, avait dit avoir des discussions "fluides" avec la Commission européenne sur ce projet. Présentée à la mi-février, l'opération prévoit qu'Alstom débourse jusqu'à 6,2 milliards d'euros pour acquérir les activités rails de Bombardier afin de s'armer face à la concurrence chinoise dans un secteur dopé par la demande pour les transports "verts". Alstom n'a pas souhaité faire de commentaires tandis que Bombardier n'était pas disponible dans l'immédiat pour commenter ces informations. (Foo Yun Chee à Bruxelles, Alexander Huebner à Francfort, Allison Lampert à Montréal et Gwenaëlle Barzic à Paris; Blandine Hénault pour la version française)

