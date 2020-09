Alpine visera une victoire au Mans en 2021

Luca De Meo a visiblement de grandes ambitions sportives pour Alpine. Quelques jours après l'annonce de son arrivée en Formule 1 pour 2021 - les monoplaces Renault passeront du jaune et noir au bleu avec des touches de blanc et de rouge -, voici que la marque Dieppoise, positionnée comme le fer de lance de l'Alliance annonce son engagement en catégorie LMP1 du WEC (World Endurance Championship) pour l'ensemble du championnat, y compris les 24 heures du Mans.

Lire aussi F1 et haut de gamme : Luca de Meo signe la renaissance d'Alpine

Fenêtre réglementaire

Pour Alpine il s'agit de profiter d'une fenêtre réglementaire pour tenter rien moins que jouer la victoire au classement général en opposant à la très attendue Hypercar Toyota une LMP1 NH (non hybride) moins sophistiquée mais à la fiabilité éprouvée. Et pour cause puisqu'il s'agit d'une voiture développée sur la base d'un châssis Oreca avec un moteur Gibson telle qu'en exploitait en course ces dernières années l'équipe Rebellion. Or l'écurie suisse a annoncé qu'elle quitterait le championnat WEC à la fin de cette saison, soit après les 24 heures du Mans 2020 qui ont lieu le weekend prochain.

Nouvelles pages de l'histoire Alpine

Alpine saisit donc là l'occasion de briller au plus haut niveau après avoir fait ses preuves dans la catégorie inférieure. Engagée en LMP2 depuis 2013, l'écurie Signatech-Alpine a en effet déjà

... Lire la suite sur LePoint.fr