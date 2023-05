Alpine Pikes Peak : pour vraiment se hisser au sommet

Annoncée en mars dernier, Alpine lève le voile sur une berlinette hors-série, l' A110 Pikes Peak, qui sera peut-être la dernière Alpine à moteur thermique. La berlinette reste adulée des aficionados et cette version devrait encore aider à entretenir la flamme. Partant d'une berlinette A 110 R, c'est-à-dire la version la plus puissante de 300 chevaux, l'équipe de développement technique de Signatech et le design Alpine livrent une berlinette poussée aux stéroïdes. Et il le faut puisque le défi consiste à s'attaquer le 25 juin prochain au 19,93 km de Pikes Peak, la plus célèbre course de côte au monde se situant dans le Colorado.

On se souvient des exploits de Ari Vatanen puis de Sébastien Loeb au volant de prototypes Peugeot, cette fois le gant est relevé par Alpine mais de façon un peu plus modeste puisqu'elle concourt dans une catégorie inférieure imposant de conserver l'architecture globale du véhicule de série. Mais nos photos en témoignent, la transformation est quand même radicale, notamment sur le plan aérodynamique où un énorme aileron avec ses dérives prend place à l'avant tandis qu'une dérive centrale à l'arrière pointe entre les deux demi-ailerons postérieurs.

Ils devraient offrir un appui considérable à haute vitesse, ce que le profil de l'épreuve autorise avec des sections très rapides mais impliquant aussi une perte de puissance en altitude causée par la raréfaction de l'air. De ce point de vue, les

... Source LePoint.fr