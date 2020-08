Alphonso, son nom c'est Alphonso

Arrivé discrètement en Bavière il y a un an et demi, Alphonso Davies a explosé cette saison à un poste où personne ne l'attendait : arrière gauche. Mieux, à grands coups de performances costaudes et de sprints supersoniques, il s'est imposé comme l'un des meilleurs au monde à un poste où les références se font rares. Contre le FC Barcelone vendredi, il a de nouveau ébloui son monde, délivrant notamment une passe décisive pour Joshua Kimmich après avoir pris soin de briser les reins de Nélson Semedo. Récit d'une transformation.

Olympique lyonnais Bayern Munich 21:00 - 19/08/2020 Ligue des champions Diffusion sur

Et si cela ressemblait à une passation de pouvoir ? Vendredi soir, après la raclée infligée par le Bayern au Barça (8-2) en quarts de finale de la Ligue des champions, Marcelo, le meilleur latéral gauche de la dernière décennie, posait un petit commentaire à l'intention d'Alphonso Davies sur Instagram :La cerise sur le gâteau d'une soirée folle : pourtant incertain, le Canadien reconverti arrière gauche avait une fois de plus ébloui les amoureux de ballon en sortant une performance complète face au Barça, sublimée par une percée côté gauche qui avait laissé Nélson Semedo sur ses deux fesses et amené au but du 5-2. Une nouvelle