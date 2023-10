Alpes-Maritimes: la dépression Aline fait des dégâts et ravive les traumatismes d'Alex

Dans le sillage de la dépression Aline, pluies intenses et vent ont fait des dégâts dans les Alpes-Maritimes, après une alerte rouge vendredi matin ( AFP / Valery HACHE )

Dans le sillage de la dépression Aline, pluies intenses et vent ont fait des dégâts dans les Alpes-Maritimes, après une alerte rouge vendredi matin qui a ravivé les traumatismes dans les vallées alpines, trois ans après les dévastations de la tempête Alex.

Le département, où tous les établissements scolaires étaient restés fermés vendredi, restait seulement en vigilance jaune pour crues et vagues-submersion en fin d'après-midi.

A Saint-Martin-Vésubie, un pont provisoire justement mis en place après la tempête Alex a été submergé et 30 mètres de chaussée arrachés par la Vésubie, dont le débit a bondi de 60 à 200 m2/sec. Deux autobus vides, garés à proximité, ont été emportés. Et le village de Venanson, qui compte 170 habitants, est coupé du monde.

"C'est un peu comme au jeu de l'oie, on repart à la case départ, c'est désolant", soupire Ivan Mottet, maire de cette commune de 1.500 habitants.

"On s'y attendait, toute la nuit ça a soufflé et voilà, c'est reparti", observe, impuissant, Robert Carrara, plombier de 71 ans, alors que la Vésubie, devenue marron, déboule dans un débit impressionnant, sortant de son lit et forçant les digues provisoires.

Selon le préfet, les dégâts restent néanmoins "sans commune mesure" avec le passage de la tempête Alex, quand les pluies avaient atteint 500 mm et ravagé les vallées de l'arrière-pays de Nice et de Menton, faisant dix morts, huit disparus, et les dégâts les plus importants en France métropolitaine depuis la Seconde Guerre mondiale.

Avec Aline, les vents ont atteint les 120 km/h sur les reliefs, avec des rafales à 140 km/h. Mais les précipitations ont seulement atteint les 200 mm dans les vallées de la Vésubie et de la Roya, a détaillé le préfet du département, Hugues Moutouh, à Saint-Martin-de-Vésubie.

Au total, 311 personnes ont été évacuées, dont 128 dans des habitations des vallées qui ne devraient plus être habitées car situées en zone dangereuse, a-t-il insisté.

Par précaution, de nombreuses routes avaient été coupées dans les vallées mais aussi le long de la côte, comme la chaussée sud de la Promenade des Anglais à Nice, rouverte depuis. Les pluies les plus fortes associées à cette tempête Aline se sont désormais éloignées vers l'Italie, expliquait Météo France dans son dernier bulletin à la mi-journée.

- 146 km/h dans les Crins -

Quelque 2.000 foyers restaient encore privés de courant dans l'après-midi, contre jusqu'à 6.000 au cœur de cet événement, selon le représentant de l’État.

Dans l'Ardèche et la Drôme, où le vent a aussi soufflé fort et obligé les pompiers à plus d'une soixantaine d'interventions, jusqu'à 13.000 foyers ont été privés d'électricité et beaucoup l'étaient encore à la mi-journée, selon les deux préfectures. Il est tombé 150 à 200 mm de pluie, ponctuellement jusqu'à 260 mm, dans l'ouest de l'Ardèche.

Toujours en région Auvergne-Rhône-Alpes, des rafales à 100 km/h ont été enregistrées à l'ouest de Lyon et à 146 km/h dans le massif des Crins (Isère).

A Cannes, une panne au niveau de la gare de Cannes La Bocal a provoqué une suspension de la circulation des TER. Et à l'aéroport de Nice, le manque de visibilité a provoqué des retards.

A Nice, le conseil municipal, prévu vendredi matin et repoussé d'heure en heure dans la matinée, a finalement été reporté à une date ultérieure.

Les messages s'étaient multipliés depuis jeudi pour appeler les habitants des Alpes-Maritimes à rester chez eux. Si l'ensemble des établissements scolaires, des crèches aux universités, ont été fermés pour la journée, les centres commerciaux eux ont rouvert. Crèches et établissements scolaires sont restés fermés à Monaco.

"Nous préférons mettre plus de moyens que pas assez", avait expliqué à l’ADP le maire de Nice Christian Estrosi, rappelant la tempête Alex mais aussi les inondations qui avaient fait 20 morts entre Cannes et Antibes en octobre 2015, pour la plupart piégés dans des parkings souterrains.