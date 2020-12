D'après le maire de Nice, le taux d'incidence dans le département était au 27 décembre de 323 pour 100.000, soit plus du double de la moyenne nationale.

Le maire de Nice Christian Estrosi, en octobre 2020. ( AFP / VALERY HACHE )

Les habitants des Alpes-Maritimes pourront-ils se faire vacciner en priorité contre le Covid-19 ? Confronté à une recrudescence de l'épidémie dans le département, le maire LR de Nice Christian Estrosi a réuni lundi 28 décembre le conseil local de santé publique, une instance créée par sa municipalité il y a 15 jours et qui réunit de nombreux intervenants en matière sanitaire. "Nous souhaitons que la campagne de vaccination (contre le Covid-19) commence tout de suite et pas dans huit jours" dans les Alpes-Maritimes, a indiqué l'élu à l'issue de la réunion.

Selon Christian Estrosi, le taux d'incidence dans le département des Alpes-Maritimes était au 27 décembre de 323 pour 100.000, soit plus du double de la moyenne nationale. Il a toutefois remarqué que les données hospitalières, qui font état de 40 personnes en réanimation et de 154 autres en hospitalisation conventionnelle dans le département, traduisaient "une situation de stabilisation".

Des mesures plus restrictives dans le département ?

Le maire de Nice, qui s'est entretenu dimanche avec le ministre de la Santé Olivier Véran, a indiqué qu'il allait de nouveau le contacter pour lui formuler également un certain nombre de demandes restrictives : réciprocité de la quarantaine entre la France et l'Italie, limitation des déplacements entre les Alpes-Maritimes et la principauté de Monaco où hôtels et restaurants demeurent ouverts, systématisation des tests PCR pour les voyageurs débarquant à l'aéroport de Nice.

"Le constat à l'aéroport, c'est que seuls les voyageurs en provenance de Tunisie sont testés à 100%. Nous demandons au gouvernement qu'il impose aux compagnies aériennes de tester tous leurs passagers, quelle que soit leur provenance, ou qu'il leur interdise de desservir Nice si elles ne sont pas en mesure de le faire", a insisté l'élu. L'aéroport enregistre actuellement 120 vols par jour contre 20 il y a deux semaines.

S'appuyant sur des données issues des eaux usées, il a également assuré qu'il comptait demander au préfet d'avancer à 18 ou 19 heures le couvre-feu dans les quartiers où la circulation du virus est plus élevée qu'ailleurs.

Il demande également à l'Etat un renforcement des mesures de contrôles : "Je constate que la police nationale est très absente du dispositif", a déploré Christian Estrosi, soulignant que la police municipale de Nice avait procédé à un millier de verbalisations pour non-port de masque depuis vendredi.