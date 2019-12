Alpes-de-Haute-Provence : deux jeunes ont disparu depuis près d'un mois

Ils n'ont plus donné signe de vie depuis le 3 décembre. Julien Boumlil et Gabriel Ferchal, deux jeunes âgés de 25 et 26 ans originaires de l'Aude, ont disparu alors qu'ils se rendaient à Perthuis, une commune des Alpes-de-Haute-Provence. Le jour de leur disparition, ils avaient parcouru 400 km pour dépanner à Revest-du-Bion le poids lourd d'une personne que les deux jeunes hommes avaient rencontrée il y a quelques années.Une fois le service rendu, Julien Boumlil et Gabriel Ferchal avaient repris la route à bord de leur Volkswagen Passat pour rallier Perthuis et retrouver un ami d'enfance. Depuis, plus aucune nouvelle. « Ce n'est pas le genre de Julien de donner rendez-vous et de ne pas venir », assure Geoffrey Not, cousin de Julien Boumlil, au Parisien. Ce dernier a depuis alerté les gendarmes, qui selon lui ne le prennent « pas au sérieux ». Pourtant, une information judiciaire a été ouverte contre X pour « enlèvement et séquestration, sans libération volontaire ». La Section de recherches (SR) de Marseille a été chargée des investigations. Les enquêteurs disposent d'une information cruciale : à 00h46, le téléphone d'un des disparus a borné au niveau de Rognes (Bouches-du-Rhône), une commune située à 1h15 de route de Revest-du-Bion.Un accident de voiture ? La piste d'un accident de la route dû à l'alcool a été envisagée. Les deux jeunes hommes avaient en effet bu un verre avec la personne à qui ils ont donné un...