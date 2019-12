«Alors, t'as quelqu'un ?» : les repas de fêtes en famille, calvaire du célibataire

C'est mamie qui s'interroge : « Alors, t'as quelqu'un ? » Tata, qui insiste : « Toujours personne dans ta vie ? » Parrain, qui en remet une couche : « Dis-moi, t'as une petite copine ? » Enfin, papa et maman qui enfoncent le clou : « Allez, elle s'appelle comment ton amoureuse ? » Entre la poire et le fromage des grands festins de famille du Jour de l'An, ces questions intrusives, mais tellement courantes, s'invitent à la table quand le petit-fils ou la filleule débarquent en solo.Au menu des festivités, des sous-entendus et des commentaires insistants qui plombent l'ambiance. Selon une étude OpinionWay réalisée en décembre pour l'application de rencontres Happn auprès d'un panel de 1015 personnes, près de la moitié (45 %) des Français entre 25 et 49 ans ressentent particulièrement une pression à « être en couple » lors des retrouvailles familiales.«Un code de réussite sociale»« Malgré tout ce qu'on dit sur la modernité, malgré les nouveaux acquis du féminisme..., le modèle, c'est le couple, pas le célibat. La famille y voit une forme d'accomplissement et un signe de normalité », décrypte Ronan Chastellier, sociologue spécialiste des tendances.« C'est encore un code de réussite sociale. On ne réussit sa vie que si on est accompagné », observe Ariane Calvo, psychologue autrice du livre « Le décodeur des violences psychologiques » (First Editions). Selon elle, les femmes qui ne sont au bras de personne sont encore plus visées que les hommes par les remarques désobligeantes. « Dans les représentations que se font les gens, être heureuse et célibataire, ce n'est pas possible », souligne-t-elle.«Un côté oppressant»Les ados, qui ont souvent « horreur » d'étaler leur vie privée, sont aussi parfois en première ligne, ce qui crée une certaine « gênance » comme ils disent, à l'heure des agapes. Les parents ne sont pas exempts d'insinuations intrusives. « Ils aiment ...