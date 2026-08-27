Alors que la conférence de Jackson Hole s'ouvre, deux responsables de la Fed mettent en garde contre l'inflation

Jeudi, deux responsables de la Réserve fédérale ont fait part de leurs inquiétudes persistantes concernant les perspectives d'inflation aux États-Unis, alors que les banquiers centraux se réunissaient à Jackson Hole, dans le Wyoming, à l'occasion du symposium économique annuel très suivi organisé par la Fed de Kansas City . L'inflation est « toujours tenace et persistante, et nous devons continuer à trouver des moyens de la maîtriser » pour la ramener à 2 %, a déclaré le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid , sur CNBC en marge de la conférence.

Il a noté que le taux directeur actuel de la banque centrale américaine, compris entre 3,50 % et 3,75 %, ne semblait pas restrictif. « Je ne vois pas ce que nous restreignons actuellement avec la politique de taux que nous menons aujourd'hui », a déclaré Schmid. Schmid, qui s'était récemment prononcé en faveur d'une hausse des taux afin de ramener l'inflation à l'objectif de 2 % de la Fed, a semblé indiquer qu'il resterait favorable à une telle orientation, estimant que la politique monétaire ne parvient pas à contrer les pressions actuelles sur les prix.

Mais malgré tout, interrogé sur les perspectives d'une hausse des taux lors de la réunion de politique monétaire de la Fed des 15 et 16 septembre, il a déclaré: « Je pense que nous avons besoin d'un peu plus d'informations. Ce que j'essaie de cerner, c'est le volet « demande » qui est à l'origine à la fois de la croissance et de l'inflation. » Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a qualifié de « quelque peu inquiétant » le contexte dans lequel l'inflation se maintient au-dessus de l'objectif de la Fed depuis plusde cinq ans. « Tout le monde devrait être sur le qui-vive, et je dirais que ma plus grande crainte à court terme reste que l'inflation ne soit pas maîtrisée », a déclaré Goolsbee lors du podcast « Rapid Response » .

« On entend beaucoup parler du pouvoir d'achat, et nous ferions bien d'y prêter attention, car si l'inflation recommence à grimper, il sera très difficile de s'en débarrasser. » Goolsbee a souligné que la hausse des coûts énergétiques liée à la guerre en Iran et les fluctuations constantes des droits de douane imposés par l'administration Trump constituent également une source de préoccupation, car elles pèsent sur les ménages dans un contexte d'inflation déjà inacceptable. Il a ajouté qu'il y avait un risque que le public en vienne à considérer que les pressions sur les prix, supérieures à l'objectif, ne disparaîtront pas.

Le président de la Fed de Chicago a toutefois noté que la tendance récente de l'inflation sur trois mois « ne semble pas catastrophique ». Interrogé sur ses perspectives concernant les taux d'intérêt, Goolsbee a déclaré que le taux directeur de la Fed pourrait être abaissé à terme s'il apparaissait clairement que l'inflation revenait vers le niveau de 2 %.

« Si vous évoluez dans un secteur très sensible aux taux d'intérêt, je vous conseillerais de surveiller les données » et « de ne pas vous laisser trop influencer par ce que dit le marché » concernant les perspectives de politique monétaire, a-t-il déclaré dans ce podcast.

L'ATTENTION SE TOURNE VERS LE DISCOURS DE WARSH

Schmid et Goolsbee se sont exprimés au lendemain de la publication par le gouvernement de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), principal indicateur d'inflation de la banque centrale, qui s'est établi à 3,7 % sur les douze mois clos en juillet , un niveau identique à celui observé en juin mais en baisse par rapport à la hausse de 4,1 % en glissement annuel enregistrée en mai. Les réactions des économistes face à ces données ont été mitigées: certains ont estimé que ce chiffre solide plaidait en faveur d'une hausse des taux le mois prochain, tandis que d'autres ont jugé qu'il maintenait la perspective d'un resserrement à un moment donné cette année. Les marchés à terme penchent contre une hausse lors de la prochaine réunion, mais estiment qu'il y a de fortes chances qu'elle ait lieu d'ici la fin de 2026.

Le président de la Fed , Kevin Warsh , doit prendre la parole vendredi lors du sommet de Jackson Hole. Beaucoup espèrent qu'il donnera des indications sur les perspectives de politique monétaire, mais ces attentes sont tempérées par le fait que le nouveau directeur de la banque centrale américaine est opposé à la fourniture d'indications fermes sur les tauxà venir , et s'est même abstenu, au milieu d'une controverse grandissante, d'expliquer comment il parvient à ses décisions de politique monétaire.

Plusieurs responsables de la Fed ont déclaré ces dernières semaines que des hausses de taux étaient nécessaires pour réduire l'inflation, ou ont du moins laissé entrevoir une ouverture à cette voie. Dans ses propos tenus lors d'un podcast, Goolsbee a également souligné qu'une série d'attaques politiques contre la Fed, qui caractérisent les relations entre le président Donald Trump et la banque centrale, « me met sur les nerfs ». Dans les pays où les autorités politiques s'ingèrent dans les choix de politique monétaire, « l'inflation revient en force », a-t-il déclaré.

par Michael S. Derby

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))