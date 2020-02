Alors, on se laisse attraper par les Chamois Niortais ?

Dix-huitièmes de Ligue 2 et incapables de remporter le moindre match de championnat depuis le 22 novembre dernier, les Chamois niortais sont dans le dur. Pourtant, depuis l'arrivée de Franck Passi mi-janvier, le club des Deux-Sèvres fait parler de lui pour la qualité de son jeu. Il est temps de transformer les belles séquences en bons résultats. Et ça commence dès ce soir, face à Orléans, lanterne rouge de Ligue 2.

NiortOrléans le 07/02/2020 à 20:00 Domino's Ligue 2 Diffusion sur

Homme de son époque, Franck Passi sait qu'il est impossible de ne pas consommer de séries. En football, peut-être plus qu'ailleurs. Partant, en déboulant à Niort mi-janvier, l'ancien entraîneur de l'OM avait un souhait : sortir de sa première séquence de quatre matchs à jouer en quinze jours "". Le calendrier n'avait pas fait de cadeau à Passi, qui a affronté d'entrée trois adversaires directs pour le maintien (Châteauroux, le Paris FC et Caen) et qui s'apprête à dîner avec Orléans, lanterne rouge de Ligue 2, vendredi soir, à René-Gaillard. Les scénarios non plus. À Châteauroux, Niort a ouvert le score au bout de onze minutes, a tenu le fil de la rencontre, mais l'a perdu en fin de première période à la suite de l'expulsion de Valentin Jacob et d'un penalty offert à la Berrichonne.