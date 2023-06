information fournie par So Foot • 16/06/2023 à 00:03

Alors, elle vaut quoi, cette équipe de Gibraltar ?

Après l’Allemagne, la Belgique, le Portugal ou les Pays-Bas, Gibraltar va croiser ce vendredi à Faro (Portugal) une autre pointure du football européen : la France. La Team 54 n’a encore jamais accroché une grosse équipe, et il y a peu de chances que la série débute face aux Bleus.

Avec ses coéquipiers gibraltariens, le match Gibraltar-France, comptant pour la 3 e journée des qualifications pour l’Euro 2024 était devenu un sujet de conversation récurrent pour Jocelyn Kola (29 ans), le milieu de terrain français d’Europa FC depuis juillet 2022. Avant de se claquer la bise et de partir en vacances, l’ancien joueur de Châteauroux, Linas-Montlhéry et de nombreux clubs espagnols (Xerez, San Roque, Coria, Plasencia, Lorca…) n’avait pas résisté à l’envie de les chambrer un peu. « J’ai dit notamment à Jayce Olivero, un défenseur, qu’il allait souffrir face aux attaquants français. Et que sur les côtés, face à Mbappé, Dembelé ou Coman, ça allait être très difficile pour les défenseurs de Gibraltar », rigole le Parisien de naissance depuis le Vietnam où il se repose.

Ils n’ont pas forcément peur de croiser la France. Ils savent juste qu’ils vont souffrir.

Jocelyn Kola, joueur français du Europa FC

Avec ou sans Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé ou n’importe quel autre tricolore, la France n’a en théorie pas grand-chose à craindre de Gibraltar, tant la différence entre les deux sélections est immense. « Il y a un monde d’écart. À Gibraltar, hormis à Europa FC et à Lincoln Red Imps, deux clubs qui fonctionnent de manière plutôt professionnelle, avec presque uniquement des joueurs qui ne vivent que du football, beaucoup, dont des internationaux d’autres équipes (Manchester 62, St. Joseph’s, Bruno’s Magpies), ont un travail et vont gagner un peu d’argent avec des primes de match. Comme le territoire est petit, il y a très peu de structures, et Europa, comme d’autres clubs, doit parfois aller s’entraîner en Espagne, juste de l’autre côté de la frontière. Ici, ils sont parfaitement conscients qu’ils ont très peu de chances de battre les Bleus ou même de faire match nul, mais ils vont jouer à fond » , poursuit Kola. « Depuis le temps, Gibraltar a l’habitude d’affronter des grosses sélections européennes. Quand j’en ai parlé avec des internationaux, ils n’ont pas forcément peur de croiser la France. Ils savent juste qu’ils vont souffrir. »…

