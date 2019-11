Alors, ça ressemble à quoi, ce Tottenham version Mourinho ?

Pour sa première avec Tottenham, le Special One a rempli son contrat. Une victoire à l'extérieur, un schéma qui fait figure de nouvelle base, et surtout une équipe qui semble (re)trouvée, frayeurs inutiles incluses. Décryptage.

Mourinho à Alli : " Tu es Dele ou son frère ? "

Ici et Dier

Gazzaniga dans les bois. Aurier, Alderweireld, Sánchez et Davies en. Dier et Winks en double pivot. Son et Lucas sur les ailes. Dele Alli dans l'axe. Kane en pointe. Pour sa première avec son nouveau club, Mourinho a donc opté pour un 4-2-3-1, son schéma de prédilection. Le but ? Ne pas bousculer les habitudes de sa nouvelle équipe, soit conserver une défense à quatre, et gagner en efficacité avec l'installation d'un double pivot avec un costaud, Dier, et un joueur plus fin, Winks. Un choix d'autant plus malin que Winks est le chouchou de la plus fidèle frange des fans des. Efficacité toujours, le Mou a placé deux joueurs rapides et combatifs sur les ailes, Son et Lucas, afin de servir Harry Kane qui ne joue effectivement pas arrière gauche. Surtout, il a redonné à Dele Alli le rôle principal : celui de huit à neuf et demi, celui qui allait si bien à un certain Frank Lampard. Et ce choix a vite payé : Dele est à l'origine des deux premiers buts de Tottenham, inscrits dès la première mi-temps.Sur le premier, bien trouvé dans l'axe par Winks, Dele Alli délivre une merveille de passe appuyée pour Son, décalé à gauche, qui fixe son défenseur avant de s'ouvrir la frappe pied gauche. Sur le second, cette fois décalé à gauche, Dele réussit à lancer Son tout en se cassant la gueule. Un Son qui déborde à fond les ballons et trouve Lucas au second poteau pour le but du deux à zéro. L'affaire semblait alors aussi bien que vite pliée.D'autant que dans leur construction, les deux premiers but du Tottenham de Mourinho sont totalement venus valider le schéma de jeu mis en place. Les latéraux montent très haut, surtout Aurier, afin de permettre à leurs ailiers, Son et Lucas, d'occuper lestout en créant de la profondeur et du mouvement. Et comme Aurier monte vraiment très haut, c'est Lucas qui se retrouve à l'intérieur droit du jeu, avec Alli intérieur gauche et Son sur cette aile, sauf quand ce dernier et le Brésilien Lire la suite de l'article sur SoFoot.com