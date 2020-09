Alors, ca a donné quoi cette Juve version Pirlo?

Facile vainqueur de la Sampdoria ce dimanche (3-0), la Vieille Dame sauce Pirlo a affiché un plaisir de jouer et un allant offensif qui lui avaient cruellement manqué la saison dernière. De bon augure, en attendant que les promesses esquissées se transforment peut-être en certitudes.

Milieu moelleux

Andrea Pirlo n'est pas un type particulièrement expressif. Planqué derrière sa barbe, les bras croisés qui nouent la veste de son costard cintré, lesavoure en silence. Sa Juventus vient de baffer la Sampdoria 3-0 ce dimanche et le résultat n'est pas le seul motif de satisfaction de la soirée coté piémontais. Le football routinier, tristement répétitif de la saison dernière, a semblé d'un coup rétrécir dans le rétro de la Vieille Dame, qu'on a vu renouer avec une notion qui lui était depuis longtemps étrangère : le plaisir.Bien sûr, tout n'a pas été parfait pour la première des Piémontais cette saison. Leur performance, décousue, a d'abord débouché sur 20 premières minutes pétillantes sur le plan collectif, récompensées par l'ouverture du score de Kulusevski à la 13e minute de jeu. Le reste fut plus convenu, même si, par séquences, on a pu se régaler de mouvements et de combinaisons qu'on se désespérait de revoir à Turin depuis trop longtemps. Surtout au milieu de terrain, atone la saison dernière, mais beaucoup plus structuré hier soir par un projet de jeu que Pirlo a orienté autour d'un 3-5-2 qui bascule vers l'avant. La Vieille Dame a carburé avec un seul vrai milieu défensif, la recrue Weston McKennie, qui, avec 7 ballons interceptés (meilleur total de sa formation) et 10 tacles tentés, a joyeusement consenti à faire le sale boulot. Un cran plus haut, Adrien Rabiot a endossé le rôle de plaque tournante de l'équipe, en distribuant 93 passes, le meilleur totalderrière Danilo, mais surtout en imprimant une vitesse et une verticalité qui faisaient défaut à la Juventus la saison dernière.La meilleure surprise de la soirée reste néanmoins Aaron Ramsey. Le Gallois, aligné en numéro 10 derrière la doublette Kululevski-Ronaldo, aura donné une passe décisive pour Lire la suite de l'article sur SoFoot.com