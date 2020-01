Alors, c'est quoi la patte Arteta ?

Arrivé le 20 décembre sur le banc d'Arsenal, Mikel Arteta, qui sort de plus de trois ans d'apprentissage avec Pep Guardiola, a déjà réussi à ramener un vieux souvenir chez les Gunners : le plaisir. Mais qu'a vraiment changé l'Espagnol en si peu de temps ?

Mikel Arteta a l'image d'un aimant, d'un type qui regarde les autres avec les yeux de l'amour et qui est capable, sans élever la voix, de maîtriser les éléments. Hier, c'était ses adversaires et l'espace. Depuis quelques années, c'est autre chose : des joueurs, ses joueurs, des mecs à affiner techniquement, tactiquement, physiquement. Et voilà ce que ça donne, selon Luis Fernandez, qui a coaché l'Espagnol au PSG entre 2000 et 2002 : "" Arteta a rangé son short et ses cassages de lignes pour enfiler le veston d'entraîneur il y a maintenant plus de trois ans. Cette seconde vie aurait pu débuter à Arsenal, où l'ancien joueur du Barça a évolué entre 2011 et 2016 et où Arsène Wenger l'aurait bien vu diriger l'académie, mais elle a finalement démarré à Manchester, aux côtés de Pep Guardiola.Pourquoi Guardiola ? Pour une raison simple : le Catalan est tombé il y a quelques années sous le charme du cerveau d'Arteta. C'était en 2012, quelque temps avant une demi-finale de Ligue des champions entre le Barça et Chelsea, à une époque où Pep Guardiola rêvait d'avaler une troisième C1 au bout de sa quatrième année sur un banc professionnel. En quête d'infos sur les, le coach avait alors décroché son téléphone et contacté celui qui était censé devenir