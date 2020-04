Almuth Schult : Mère Courage

En pleine crise du coronavirus, Almuth Schult est devenue mère de jumeaux. Discrètement, à l'image de la personnalité de la gardienne numéro 1 de l'Allemagne et de Wolfsburg, pour qui cet heureux événement ne doit être en rien un motif de fin de carrière.

Der #VfLWolfsburg gratuliert #Wölfinnen-Torfrau Almuth #Schult herzlich zur Geburt ihrer Zwillinge. Wir wünschen Almuth und ihrer Familie alles Gute, viel Gesundheit und Glück! pic.twitter.com/N9fnSA8vGV -- VfL Wolfsburg Frauen (@VfLWob_Frauen) April 27, 2020

À l'heure où les réseaux sociaux sont devenus une extension naturelle de la communication des joueurs et joueuses du monde entier, Almuth Schult semble encore vivre à une époque (pas si) lointaine, où l'expression "vie privée" n'avait rien d'un gros mot. À tel point que le département marketing de l'équipe nationale allemande lui a taillé un hashtag sur mesure :. En VF,, un clin d'œil au fait qu'elle est la seule joueuse du groupe à n'avoir aucun compte producteur de, de commentaires et de. Depuis l'annonce de sa grossesse au mois de novembre dernier, celle qui est aussi la gardienne de Wolfsburg s'était faite discrète, comme à son habitude donc. Et c'est seulement cinq jours après l'heureux événement que son club s'est chargé d'annoncer - sobrement - que sa portière âgée de 29 ans venait de donner naissance à des jumeaux.Comment s'appellent-ils ? Combien pèsent-ils et mesurent-ils ? Ces informations, Almuth Schult a décidé de les garder pour elle. Tout juste sait-on que le dernier rempart des Louves est désormais la maman d'un garçon et d'une fille. Tout simplement. Une simplicité qui colle bien à son image. Malgré le luxe (relatif) qu'offre le fait de jouer à temps plein pour le VfL Wolfsburg - équivalent allemand de l'Olympique lyonnais s'il en est -, Almuth Schult a toujours gardé une certaine distance