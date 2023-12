information fournie par So Foot • 02/12/2023 à 23:46

Almería, dans la sauce anda-lose

Avec trois points en 14 journées, l’UD Almería réalise le plus mauvais départ du siècle en Liga. Aujourd’hui, c’est carrément la pire équipe d’Europe. Stratégie foireuse, genoux qui tremblent, jambes qui craquent, virus FIFA… Les emmerdes volent en escadrille autour d’une équipe qui a déjà les deux pieds en deuxième division.

Ricky Martin, Shakira, Rosalía… Il y a deux semaines, l’Andalousie accueillait les premiers Latin Grammy Awards organisés hors États-Unis. Le lendemain, fini de danser. Retour à la réalité pour la région du flamenco, qui a dû rendre son costard de location et remettre ses guenilles. En Liga, deux de ses cinq représentants piétinent le fond du classement. Il s’agit de Grenade, encore habité par l’espoir du maintien, et Almería, qui se traîne une saison longue comme un lendemain de cuite. Après quatorze journées, les Rojiblancos n’ont toujours pas goûté à la victoire, n’ayant obtenu que trois matchs nuls. Le premier non-relégable, Majorque, compte neuf points avec une rencontre de moins. Dans l’histoire de la première division espagnole, personne n’a jamais été sauvé en n’affichant que sept unités ou moins à ce stade – ignorons le FC Séville en 1935-1936, puisque la victoire à trois points n’a été instaurée que 60 ans plus tard. La malédiction andalouse serait donc sur le point de se répéter : chaque fois que cinq équipes de la région se sont retrouvées dans l’élite, au moins une d’entre elles a fini dans la charrette.

Cette année, parier sur la survie d’Almeria relève de la folie. Il faut dire que l’Unión est actuellement la plus mauvaise équipe d’Europe si l’on en croit les chiffres. Dans les cinq grands championnats, personne n’a fait pire. Pour trouver aussi affligeant, on doit trifouiller jusqu’en Bundesliga autrichienne, avec l’Austria Lustenau. Aujourd’hui, l’UD Almería n’est qu’à deux défaites d’égaler le début le plus calamiteux de l’histoire de la Liga. Autre record malheureux : l’équipe a déjà encaissé 37 pions, soit 2,6 par match, encore le pire total dans les cinq grandes ligues.…

Propos de Pago Gregorio et Nico Garcia recueillis par Victor Massias, ceux de Garitano en conférence de presse et Álex Centell, pour les pour les médias du club.

Par Victor Massias pour SOFOOT.com