Allocation de rentrée scolaire : "Je ne connais pas de famille qui s'offre des vacances de luxe avec!", lance Clément Beaune

La question a suscité une polémique après des propos de Jean Castex, qui avait suggéré que l'allocation était parfois destinée à l'achat "d'écrans plats".

Clément Beaune, à l'Elysée, le 6 septembre 2021 ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Je n'aime pas la stygmatisation". Interrogé sur les discussions récentes au sujet de l'allocation de rentrée scolaire et des éventuelles dérives dans son utilisation, le secrétaire d'Etat Clément Beaune a pris ses distances avec le Premier ministre Jean Castex, qui avait déclaré que" parfois il y a des achats d'écrans plats plus importants au mois de septembre qu'à d'autres moments". "Le ministère de la Santé et des Solidarités a les bonnes informations pour savoir s'il y a des fraudes ou des dérives. J'ai entendu Olivier Véran qui avait l'air de dire que ça n'était pas le cas", a commenté Clément Beaune, à l'antenne de franceinfo , mardi 7 septembre.

Beaune réfute le discours de "l'assistanat"

"On a besoin de cette allocation de rentrée scolaire. C'est une allocation de solidarité. Moi, je ne connais pas de famille qui touche l'allocation de rentrée scolaire et qui s'offre des vacances de luxe avec!", lance t-il. "Dans tout système social il y a des fraudes. Trouvons les mécanismes pour débusquer les fraudes et les sanctionner, c'est vrai pour l'allocution de rentrée scolaire comme pour toute allocation sociale, mais je ne veux pas rentrer dans un discours qui consisterait à dire qu'une allocation sociale ou de rentrée scolaire serait une forme d'assistanat", a t-il encore abondé.

Dimanche 5 septembre, Jean Castex a assuré qu'il n'était pas dans "l'esprit" du gouvernement de "contrôler" l'utilisation de l'allocation de rentrée scolaire, après ses propos controversés. "On ne va pas aller regarder s'ils (les allocataires, ndlr) ont acheté du matériel scolaire avec d'autres revenus que cette allocation... C'est impossible à contrôler, ce n'est pas notre esprit", a déclaré le Premier ministre, invité de l'émission "On est en direct" sur France 2 .