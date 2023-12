Allô Milan, bobo

Foto Spada/LaPresse 19 settembre 2023 - Milano , Italia - sport, calcio - Ac Milan vs Newcastle - Champions League 2023/2024 - Stadio San Siro. Nella foto: Ruben Loftus-Cheek (AC Milan); infortunioSeptember 19 , 2023 Milan , Italy - sport, calcio - Ac Milan vs Newcastle Champions League 2023/2024 - San Siro Stadium . In the pic : Ruben Loftus-Cheek (AC Milan); injured - Photo by Icon sport

En retard sur le duo de tête Inter-Juve en championnat et quasi-éliminé de la Ligue des champions, le Milan connait un début de saison difficile. Une des pistes pour expliquer cette petite forme est à chercher du côté du Milan Lab, le centre de recherche médical et scientifique, qui serait responsable d'une majeure partie des blessures constatées.

Le chiffre est glaçant. Depuis le début de saison, ce ne sont pas moins de 25 blessures (dont 18 musculaires) qu’a du déclarer le Milan. Une tous les trois jours en moyenne. Seuls huit joueurs pour le moment n’ont pas encore eu droit à leur tour à l’infirmerie. Le dernier en date ? Malick Thiaw. Le 28 novembre dernier, lors de la réception du Borussia Dortmund (1-3), le défenseur allemand a été contraint de quitter la pelouse à cause d’une lésion musculaire quelques minutes après le début de la seconde période. Mattia Caldara, Simon Kjær, Pierre Kalulu, Marco Pellegrino sont tous sur le flanc et Stefano Pioli se trouve contraint de bricoler et de mettre Krunić en défense centrale. Le tournant du match puisque les Rossoneri encaisseront deux buts dans la foulée. Forcément, avec ces 18 blessures musculaires, le staff médical milanais est pointé du doigt, et particulièrement le Milan Lab. Annoncé comme précurseur dans la médecine sportive au début des années 2000, ce centre de recherche s’avère être désormais inhabile.

Redondo et redondant

Été 2000. Berlusconi frappe un grand coup en signant Fernando Redondo pour environ 20 millions d’euros. Mais très vite, l’aventure de l’Argentin en Lombardie tourne au cauchemar. Les blessures se multiplient et 33 matchs plus tard, en 2004, le triple vainqueur de la Ligue des champions raccroche les crampons. Pour les dirigeants rossoneri , c’est la goutte d’eau. Ces derniers décident alors, en juillet 2002, de créer le Milan Lab. Un projet innovateur dans le monde du football (et du sport en général) qui vise à combiner la science, la technologie, l’informatique, mais également la psychologie dans le but d’optimiser la psychophysique des athlètes et surtout, anticiper les blessures. Un laboratoire ultra-moderne, directement intégré au sein de Milanello, le centre d’entraînement du club, permettant au club de faire face, mais surtout d’anticiper d’éventuels pépins physiques. Le Milan Lab ne laisse rien au hasard, chaque joueur est évalué de manière individuelle avec des techniques spécifiques et innovatrices : de la

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com