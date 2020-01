«Allô le ministère, c'est pour un accident» : un prof d'histoire recense tous les morts au travail

Un ouvrier chutant d'un toit, un livreur à vélo renversé par une voiture, un mécanicien brûlé lors d'une réparation... En 2019, les morts au travail se comptent toujours par centaines. 412 personnes seraient mortes cette année-là en exerçant leur métier, selon un décompte minutieux tenu par Matthieu Lépine, professeur d'histoire en collège à Montreuil (Seine-Saint-Denis).L'idée de recenser ces accidents du travail - graves et mortels - lui a pris un jour de janvier 2016, après des propos d'Emmanuel Macron, à l'époque ministre de l'Économie. Vantant les mérites du patronat, le ministre soutenait sans ambages sur BFMTV que « la vie d'un entrepreneur est bien souvent plus dure que celle d'un salarié ». Et d'ajouter : « Il peut tout perdre, lui, et il a moins de garanties. » allo @murielpenicaud - après un an de recensement, on fait le bilan des accidents du travail mortels recensés par @DuAccident [1/6] pic.twitter.com/GfpM6jTRM5-- Accident du travail: silence des ouvriers meurent (@DuAccident) January 7, 2020 Interpellé par ces mots, le professeur se lance aussitôt dans des recherches, lit la presse régionale, recense les cas d'accidents. « À ce moment-là, je n'avais pas de lien particulier avec le sujet, mais je voulais prendre Macron au mot. Je voyais passer tous les jours des articles très courts, souvent des brèves, sur des morts au travail. J'ai commencé à les comptabiliser de façon un peu irrégulière et à les partager sur une page Facebook. »Des accidents passés sous silenceLes mois défilent et la liste s'allonge. Début 2019, Matthieu Lépine lance finalement un compte Twitter (@DuAccident) et décide de recenser quotidiennement tous les cas publiés dans la presse. Des inconnus lui écrivent également, révélant certains accidents passés sous silence ou survenus au sein de leur entreprise comme dans leur famille.« Une mère m'a contacté après la mort de son fils de 17 ans ...