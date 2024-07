Allier: un voisin fait feu en marge d'une fête d'anniversaire, quatre morts

Des véhicules de police à Espinasse-Vozelle où une fusillade a eu lieu, le 13 juillet 2024 dans l'Allier ( AFP / Sylvain THIZY )

Un voisin a ouvert le feu, en marge d'une fête d'anniversaire, samedi soir dans un petit village de l'Allier, tuant trois personnes avant de retourner l'arme contre lui.

Une fête familiale se tenait dans le village d'Espinasse-Vozelle, à quelques kilomètres à l'ouest de Vichy, à l'occasion du vingtième anniversaire d'un jeune homme.

Vers 21h30 samedi, un voisin, qui ne participait pas à la fête familiale, s'est présenté sur un chemin qui relie son domicile à la maison où se tenait la fête avant d'ouvrir le feu, a indiqué à l'AFP le procureur de Moulins, Jérôme Piques.

Le jeune homme dont l'anniversaire était fêté, ainsi que son père et un invité, sont décédés.

Le tireur est "a priori" inconnu des services de police et de justice, a indiqué le procureur, selon qui aucun échange de coups de feu n'a eu lieu.

Des véhicules de police à Espinasse-Vozelle où une fusillade a eu lieu, le 13 juillet 2024 dans l'Allier ( AFP / Sylvain THIZY )

Le procureur indique également que c'est une arme à feu à plomb qui a été utilisée.

Le procureur de Cusset, Eric Neveu, a précisé à l'AFP que quatre autres personnes sont en urgence relative, sans que leur pronostic vital ne soit engagé.

Elles ont été hospitalisées à Vichy.

M. Neveu n'était pas en mesure de se prononcer sur les circonstances des faits.

- Suicide probable -

"L'hypothèse la plus probable" est que l'assaillant ait "retourné l'arme contre lui après avoir tiré", a déclaré M. Piques.

Selon la préfecture, qui confirme le bilan de quatre morts et quatre blessés, "il y a également une quinzaine d'impliqués, témoins des faits, qui font l'objet d'une prise en charge psychologique".

Une rue à Espinasse-Vozelle où une fusillade a eu lieu, le 13 juillet 2024 dans l'Allier ( AFP / Sylvain THIZY )

"C'est un événement bouleversant. On ne peut pas s'y préparer. C'est dramatique", a déclaré Michel Marien, le maire du village qui compte un millier d'habitants.

"C'est un choc. C'est un drame familial qui touche l'ensemble de la commune. On se sent démunis. Mon action est de mettre de la cohésion... Là, je me sens impuissant", a-t-il ajouté, interrogé par La Montagne.

La préfète de l'Allier Pascale Trimbach a indiqué à l'AFP que "des moyens très importants", composés de pompiers et de gendarmes ont été déployés sur les lieux.

La fête du village, qui se déroulait avec un feu d'artifice, parallèlement à la fête privée où a eu lieu la fusillade, a été contenue, les participants étant maintenus sur place.

Dans le petit village d'un millier d'habitants, un plan de sauvegarde a été activé par le maire et la salle polyvalente du village a été ouverte afin d'installer une cellule psychologique où une quinzaine de personnes, des proches et des voisins, ont été accueillis.

Le dispositif a été levé dans la nuit, a constaté un journaliste de l'AFP, le village retrouvant son calme habituel.

Dans un message diffusé sur le réseau social X, la préfecture de l'Allier a précisé que des pompiers et des éléments du SAMU de l'Allier, ainsi que des forces de sécurisation, "ont été aussitôt déployés sous l'autorité de la préfecture".

Le sous-préfet de Vichy s'est rendu sur place et une Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (CUMP) a été déployée, selon la même source. "Dans ces circonstances dramatiques, toutes nos pensées et notre soutien vont aux victimes et à leurs proches", ajoute la préfecture.