Alli or nothing

Passé de poule aux œufs d'or de Tottenham à joueur indésirable au Beşiktaş, tel est le destin de Dele Alli. Après avoir enchaîné les blessures et rejoint Everton en janvier 2022, la carrière de l'international anglais est en chute libre, et son image ne cesse de s'écorner. Mais comment le grand espoir des Spurs est-il tombé aussi bas ?

Dans une célèbre séquence du documentaire All or nothing : Tottenham Hotspur , relayée massivement sur les réseaux sociaux ces derniers jours, José Mourinho avait prévenu Dele Alli dès ses 23 ans : « Le temps passe vite. Un jour, je pense que tu regretteras si tu n’atteins pas ce que tu peux atteindre. Tu devrais exiger davantage de toi-même. » Quatre ans plus tard, il faut dire que le Special One a tapé dans le mille. Un temps courtisé par le PSG, l’international anglais vient d’être renvoyé à Everton par Beşiktaş, déçu par son rendement médiocre. Pis encore, revenu blessé à la hanche de son prêt en Turquie, l’ancienne poule aux œufs d’or a été opérée avec succès ce lundi, mettant un terme à sa saison. Dans une publication sur Instagram, où l’on voit l’international anglais poser tout sourire en chemise d’hôpital avec un gobelet Starbucks et des bonbecs à côté de lui, Dele Alli a remercié les supporters de Beşiktaş en assurant tout faire pour remonter à la surface : « Ces dernières semaines ont été difficiles, et je veux m’assurer que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour me concentrer pleinement sur mon rétablissement. Je vais faire une pause sur des réseaux sociaux, me remettre sérieusement sur pied et revenir en pleine possession de mes moyens. Je reviendrai quand je serai prêt. » Le rebond attendra encore.

Le nirvana avant l’enfer

Les sommets, le gamin de Milton Keynes les a pourtant tutoyés sous le maillot des Spurs . Arrivé en 2015 à Tottenham, il est vite devenu un élément clé du onze de Mauricio Pochettino. Rapidement considéré outre-Manche comme le nouveau joyau de la Couronne avec Rashford, le milieu offensif est l’un des grands artisans (22 buts et 13 passes décisives) de la saison flamboyante de Tottenham en 2016-2017, où les Spurs terminent deuxièmes de Premier League, chose qui ne leur était plus arrivée depuis plus de 50 ans. Entouré par le trio Son-Eriksen-Kane et l’arrière-garde Sissoko, l’Anglais a toute la liberté de s’exprimer. Un collectif bien huilé qui lui p

